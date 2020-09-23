Митя Фомин перепел легендарные песни

YouTube-канал SlowSlowCow выпустил новую серию шоу «Плохие песни», в котором приняли участие певец и актер Митя Фомин и юморист Денис Дорохов. Выпуск посвящен одному из знаковых периодов в истории русской музыки — девяностым и нулевым годам.

Гости шоу пытаются рассмешить друг друга юмористической версией известных хитов того времени: «Адреналин» группы Total, «Мужичок с гармошкой» Наташи Королевой, «Фотография 9х12» Ирины Аллегровой, «Люби меня по-французски» группы «Гости из будущего» и других.

Шоу «Плохие песни» одно из самых провокационных музыкальных проектов на YouTube. В студии встречаются известные певцы, рэперы, комики, блогеры и шоумены. «Плохие песни» — это смесь культовых мелодий, смелый юмор, табуированные темы, и иногда ненормативная лексика.

Выпуск снят при поддержке «Ленты.ру», а именно — проекта «История русской поп-музыки». Это масштабный сериал об истории, особенностях и трансформации российского шоу-бизнеса в 1991 — 1999 годах. Документальный сериал, опубликованный на YouTube-канале издания, рассказывает о том, как менялись, развивались и творили популярные личности из мира отечественной поп-музыки во времена, когда рухнул Советский Союз, наступила эра первого бизнеса и бандитов, танки громили Белый дом, началась чеченская война и, наконец, Ельцин снова стал президентом, а затем покинул этот пост. На данный момент проект собрал уже более 9,7 миллиона просмотров на YouTube.