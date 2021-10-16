Омбудсмен заявил об отсутствии пострадавших при бунте в колонии Владикавказа

Омбудсмен Цгоев о бунте в ИК-1 Владикавказа: пострадавших, по моим данным, нет

В результате бунта, который произошел в исправительной колонии № 1 (ИК-1) во Владикавказе, никто не пострадал. Об отсутствии пострадавших рассказал уполномоченный по правам человека в республике Северная Осетия Тамерлан Цгоев, передает «Интерфакс».

Цгоев 15 октября встретился с осужденными. По его словам, встреча прошла «адекватно».

«Надо восстанавливать законность и порядок. Конкретных решений пока нет, но варианты обсудили. Я передал оперативному штабу те варианты, которые они озвучивали. Будем контролировать эту ситуацию. Пострадавших, по моим данным, нет», — сказал омбудсмен.

При этом ранее Telegram-канал Mash Gor опубликовал фото со следами избиений и порезов на телах заключенных, устроивших бунт. По словам осужденных, сотрудники колонии применили силу во время массовых обысков. Чтобы прекратить избиение, заключенные нанесли себе порезы. Также супруга одного из осужденных заявила, что беспорядки начались из-за рукоприкладства со стороны сотрудников колонии.

15 октября около 600 заключенных устроили бунт после плановых обысков в исправительной колонии №1 Владикавказа. По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), перед началом бунта двое заключенных отказались подчиняться требованиям сотрудников, а также призвали других устроить массовые беспорядки. После этого в колонии произошел конфликт между сотрудниками и отбывающими наказание, к зданию стянули силы ОМОНа и Росгвардии. К 22:00 силовики подавили бунт.