Юрист рассказал россиянам о возможности вернуть деньги за ремонт в новостройке

Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев рассказал россиянам о возможности вернуть деньги за ремонт в квартире в новостройке, которая была куплена без отделки напрямую у застройщика. Он напомнил в беседе с РИА Новости, что можно вернуть часть потраченных средств, оформив налоговый вычет.

Размер вычета составит 13 процентов от расходов, однако с учетом лимита имущественного вычета в размере двух миллионов рублей.

Таким образом, при стоимости квартиры в новостройке 1,5 миллиона рублей и затратах на отделку 500 тысяч рублей, общая сумма вычета составит 260 тысяч рублей. По словам юриста, если квартира приобреталась в браке, то россияне могут компенсировать до 520 тысяч рублей.

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При этом в договоре долевого участия должно быть отражено, что квартира приобретается без отделки, формулировка «без ремонта» может стать причиной отказа для налоговиков. Юрист уточнил, что к вычету примут расходы, указанные в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Так, можно вернуть деньги за установку дверей и окон, укладку плитки, монтаж напольных покрытий и потолка. Кроме того, россияне по закону могут получить средства, потраченные на оклеивание стен обоями, установку съемных и раздвижных перегородок, а также монтаж электропроводки, водопроводных систем, отопления и кондиционеров. Расходы на покупку отделочных материалов и оплату отделочных работ тоже можно включить в список, как и составление проекта и сметы. Юрист напомнил, что для получения вычета необходимо заполнить налоговую декларацию и подать ее в налоговый орган. Все расходы придется подтвердить чеками, актами, договорами и другими документами.

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