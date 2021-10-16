Шлеменко вступил в конфликт с провалившим взвешивание соперником

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко вступил в конфликт и провел дуэль взглядов с соотечественником Артуром Гусейновым, в ходе которой произошла стычка. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Шлеменко.

Гусейнов, проваливший взвешивание, сблизился с Шлеменко, а тот оттолкнул его. Бойцов разнял глава промоушена Eagle FC Шамиль Завуров.

Позднее Шлеменко признался, что до этого никогда не конфликтовал с оппонентами на взвешивании. «А чего с ним упираться? Я не бык какой-нибудь или баран. Поэтому и толкнул. Это самое мягкое, что я мог сделать в этой ситуации. Я свою ногу остановил правую. Она вдогонку хотела...» — заявил боец.

Ранее 16 октября Гусейнов провалил взвешивание. Спортсмен показал вес 85,6 килограмма при лимите категории в 84 килограмма. При этом боец пригрозил сняться с поединка в том случае, если к нему будут применены штрафные санкции.

Бой должен пройти 17 октября в Сочи в рамках турнира EFC 42. В активе Шлеменко 60 побед в карьере при 13 поражениях, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Гусейнов победил в 25 боях по правилам ММА, уступил в 10, еще один свел к ничьей.