Жителей Курил предупредили о возможном урагане

В МЧС предупредили о возможности урагана на северных Курильских островах

На северные Курильские острова надвигается циклон с сильным ветром. Об этом сообщается на официальном сайте главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В министерстве предупредили жителей северных Курил о возможности урагана. По данным ведомства, ночью и утром 18 октября местами ожидается усиление ветра с порывами до 35 метров в секунду.

Представители МЧС отметили, что направили экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию на ухудшение погоды в местные администрации. «Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», — говорится в официальном заявлении.

Также министерство посоветовало жителям северных Курил без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку и охоту, остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций и зданий, а также при необходимости обращаться в дежурные службы.

Ранее сообщалось, что из-за снесенной сильным ветром крыши в Александровске-Сахалинском погибли два человека. Местные жители жаловались, что сильный ветер не позволяет им выйти на улицу. Уточнялось, что ураган переворачивал мусорные баки, рвал крыши и ломал деревья.