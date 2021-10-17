Итальянский диджей обвинил Макгрегора в нападении

Итальянский диджей Франческо Факкинетти заявил, что на него напал ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По словам итальянца, спортсмен сломал ему нос на глазах у десяти свидетелей, нанеся удар кулаком по лицу без какой-либо причины. Диджей заявил, что подаст в суд на ирландца.

Жена Факкинетти добавила, что Макгрегор пробудет в Италии до 26 октября. Она посоветовала всем держаться от бойца подальше, обвинив того в неуравновешенности и жестокости.

Макгрегор последний раз выходил в октагон в июле этого года, проиграв американцу Дастину Порье. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.