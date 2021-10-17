Шлеменко прокомментировал победу на турнире промоушена Нурмагомедова

Боец ММА Шлеменко о победе над Гусейновым: рассчитываю еще заявить о себе

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко рассчитывает еще заявить о себе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Матч ТВ», который транслировал бой.

Так спортсмен прокомментировал победу над Артуром Гусейновым на турнире промоушена Eagle Fighting Championship, принадлежащего бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову. Шлеменко поблагодарил его за предоставленную возможность провести поединок. Он также добавил, что постепенно набирает обороты.

Поединок состоялся в воскресенье, 17 октября, в Сочи и продлился все три раунда. Победа досталась Шлеменко единогласным решением судей.

В активе 37-летнего бойца 61 победа в MMA. Он также потерпел 13 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.