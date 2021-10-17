Шлеменко выиграл бой на турнире промоушена Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко победил соотечественника Артура Гусейнова. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой состоялся в воскресенье, 17 октября, в Сочи и стал главным событием турнира Eagle FC 42. Поединок продлился все три раунда, в которых активнее был Шлеменко. В итоге судьи единогласно отдали победу ему.

Для 37-летнего Шлеменко это 61-я победа в MMA. Он также потерпел 13 поражений, а один бой был признан несостоявшимся. Гусейнов потерпел третье поражение в карьере. Он выиграл девять поединков.

Eagle Fighting Championship — российский промоушен. Им владеет боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов.