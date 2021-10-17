Глава AMC Fight Nights рассказал о будущем Минеева после победы над Исмаиловым

Глава организации AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о будущем в промоушене у российского бойца смешанного стиля (MMA) Владимира Минеева. Промоутер поделился мнением в YouTube-канале «Ушатайка: Спорт-Экспресс».

Он признался, что хотел бы организовать поединок между Минеевым и 37-летним Александром Шлеменко. По словам Гаджиева, этот бой может состояться через год.

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Минеев одержал победу над Магомедом Исмаиловым в главном поединке турнира AMC Fight Nights в Сочи 17 октября. Он нокаутировал оппонента в третьем раунде и удержал пояс чемпиона организации в среднем весе.

Этот бой стал вторым для спортсменов. Впервые они встретились в клетке в октябре 2018-го. Тогда пятираундовый бой не выявил победителя.

Всего на счету 31-летнего Минеева 16 побед при одном поражении и одной ничьей.