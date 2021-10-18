В Чечне отреагировали на запрет «Мужского государства»

Запрет «Мужского государства» в России является правильным шагом, от деятельности этого сообщества пострадало много людей. Так на решение Нижегородского суда отреагировал в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Союза молодежи Чечни Рустам Тапаев.

По его словам, теперь важно разобраться, почему у «Мужского государства» было столько сторонников.

Тапаев подчеркнул, что раньше ему доводилось общаться с лидером запрещенного сообщества Владиславом Поздняковым.

«Пытался донести до него, что если он хочет вести политическую работу, то должен отбросить явно экстремистские лозунги. Мне показалось, что он меня услышал», — заметил председатель чеченского союза молодежи.

В понедельник, 18 октября, Нижегородский областной суд признал объединение «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность.

С иском о признании «Мужского государства» экстремистским в суд обратилась прокуратура региона. Движение не было зарегистрировано в установленном порядке, на деятельность его сторонников поступали жалобы.

12 октября Telegram и YouTube заблокировали каналы лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова. Однако запасной Telegram-канал основателя объединения с более чем 50 тысячами подписчиков продолжал работать, как и канал, с помощью которого его сторонники координируют «рейды».

В августе «Мужское государство» устроило атаку на сайт сети ресторанов «Тануки» из-за публикаций с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Активисты движения призвали удалить все посты с упоминаниями «негров», а также «принести извинения перед русской нацией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что правоохранительные органы должны отреагировать на действия сторонников «Мужского государства», если они нарушают закон.