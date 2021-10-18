УЕФА наказал Англию по итогам финала Евро-2020

Сборная Англии по решению УЕФА проведет матч без зрителей за беспорядки в финале Евро

Футбольная ассоциация Англии подверглась санкциям со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Союз наказал англичан за беспорядки во время финала чемпионата Европы 2020 года, который прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Сборная Англии проведет один матч без зрителей, еще на одну игру при пустых трибунах англичане наказаны условно. Испытательный срок составит два года.

Кроме того, Футбольная ассоциация Англии по итогам встречи заплатит штраф в размере 100 тысяч евро. В УЕФА подчеркнули, что порядок и дисциплина отсутствовали и на стадионе, и на прилегающей территории.

Финал Евро-2020 прошел 11 июля. Англичане встречались с итальянцами, основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Победу в серии пенальти одержала сборная Италии.