В России сократилась доступность недвижимости

В 2020 году после 12 лет увеличения доступности недвижимости в России этот показатель резко изменился в обратную сторону. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на фонд «Институт экономики города» (ИЭГ).

Для приобретения квартиры семье из трех человек пришлось бы вложить все доходы, собранные за 3,3 года. Это на 5,7 процента больше, чем в допандемийном 2019 году. Заметнее всего новостройки подорожали в Северной Осетии (на 30 процентов), Амурской области (на 25 процентов) и Республике Алтай (на 20 процентов).

По оценке экспертов, такое положение дел связано как с введением льготной ипотеки, так и с сокращением доходов россиян. Также в ИЭГ отметили, что девелоперы не видят перспектив заметного снижения цен и увеличения доступности жилья.

15 октября сообщалось, что в третьем квартале 2021 года богатые россияне решили массово набрать кредитов на жилье. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подсчитало, что доля ипотеки от 12 миллионов рублей выросла до рекордных за пять лет семи процентов. С июля по сентябрь российские банки выдали состоятельным клиентам 88,1 миллиарда рублей по программам, которые не попадают под льготы, больше всего с 2016 года. По данным аналитиков ОКБ, за 2021 финансовые организации заключили 16,2 тысячи таких договоров на общую сумму в 247,6 миллиарда рублей.

Ранее москвичам дали прогноз по увеличению расходов на владение квартирами. Предполагается, что сумма налога, которую уплачивают собственники жилья, в 2022 году из-за повышения кадастровой стоимости недвижимости увеличится примерно на десять процентов, заявил общественный омбудсмен по вопросам судебной экспертизы Кирилл Кулаков.