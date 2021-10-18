Шлеменко захотел боя с Минеевым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко допустил, что хотел бы встретиться в клетке с Владимиром Минеевым. Об этом он рассказал «Спорт-Экспресс».

37-летний нокаутер выразил готовность выйти в клетку с Минеевым, если поступит конкретное предложение. Однако, Шлеменко не хочет бросаться словами и публично вызывать на бой чемпиона AMC Fight Nights.

«Если будет предложение, то почему нет. Вопрос: когда, где, на каких условиях», — отметил он.

В своем последнем поединке Шлеменко одолел Артура Гусейнова. Схватка прошла под эгидой промоушена Eagle FC, которым владеет Хабиб Нурмагомедов.

Минеев 17 октября отправил в нокаут Магомеда Исмаилова. Этот бой стал вторым между спортсменами.

Шлеменко выступает в MMA с 2004 года. На счету россиянина 33 победы нокаутом. Всего он одержал 61 победу при 13 поражениях.