В России нашли новый способ снизить стоимость жилья

Комиссия общественного совета при Минстрое по проектному финансированию планирует направить в ведомство предложение о либерализации условий доступа застройщиков к кредитным средствам банков. Предполагается, что принятие новой инициативы позволит снизить стоимость квадратного метра жилья до 10 процентов, пишут «Известия», располагающие копией документа.

Изменения должны снизить стоимость проектного финансирования для девелоперов. В результате может подешеветь и жилье для конечного потребителя, сообщил изданию член экспертной рабочей группы комиссии по проектному финансированию Эдуард Самигуллин.

Материалы по теме Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают? «Рост цен не прекратится» В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?

Способ предполагает, в частности, упрощение требований к резервам банков. В настоящее время банк должен создавать резерв в размере не менее 1 процента от выдаваемой суммы кредита. Эксперты нашли вариант сэкономить: этот показатель нужно понизить до нуля при кредитовании качественных заемщиков и на 3–5 процента для остальных категорий заемщиков, считают они.

Кроме того, полагают общественники, нужно разрешить банкам оценивать независимо друг от друга проекты разных юридических лиц, действующих в составе одной группы компаний, если они достаточно независимы.

«На первый взгляд прямой эффект от этих мер для покупателей неочевиден, — заявил «Известиям» председатель комиссии по проектному финансированию Рифат Гарипов. — Но все затраты застройщиков ложатся на плечи покупателя». В комиссии видят в этих мерах реальный способ снизить цену квадратного метра. Там также предложили сократить требования к региональным девелоперам при выдаче проектного финансирования.

Ранее сообщалось, что за год средняя площадь квартир в строящихся домах в России существенно сократилась. Так, в Москве она уменьшилась на 14 процентов, в Санкт-Петербурге — на 7 процентов, в Краснодаре — на 18. Заметное сокращение метража обусловлено выводом на рынок большого количества «однушек» и студий: застройщики ориентируются на массовый спрос, который в свою очередь сосредоточен на самом доступном жилье.