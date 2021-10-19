МИД России оценил перспективы радикальных санкций США

Участники рынка ценных бумаг учли риски, связанные с возможным расширением ограничений США в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ), однако в Москве считают перспективы радикальных санкций неочевидными. Такую оценку дал заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью «Интерфаксу».

«Мне кажется, рынок соответствующие риски уже учел. Тем более что реальные перспективы полного запрета американцам на приобретение ОФЗ не до конца очевидны», — заявил Панкин. Замглавы МИД напомнил, что Минфин США и американские компании высказывались против новых ограничений на покупку и продажу ОФЗ. В правительстве назвали «санкционные затеи Вашингтона» неэффективными и отметили, что Москва постоянно следит за ними. По словам Панкина, МИД находится на связи с работающим в России иностранным бизнесом и поддерживает его настрой на сотрудничество.

Панкин рассказал, что Россия «выверенно и адекватно» реагирует на санкционные риски и их последствия. Ответом Москвы на действия США он назвал дедолларизацию, импортозамещение и укрепление технологической самостоятельности.

В сентябре конгрессмен Брэд Шерман внес в оборонный бюджет США на 2022 год поправку о запрете американцам покупать или продавать российские ОФЗ на вторичном рынке. Сейчас запрет распространяется на действия с бумагами при первичном размещении. В начале июня перед вступлением в силу американских санкций Минфин России разместил ОФЗ на 61 миллиарда рублей по ставке в 7,39 процента.