В США внесли поправки о санкциях против российского госдолга

Палата представителей США внесла поправки о санкциях против российского госдолга. Согласно проекту оборонного бюджета на 2022 год, американским гражданам предлагается запретить сделки с госдолгом России на вторичном рынке, передает РИА Новости со ссылкой на документ Конгресса.

Инициативу предложил демократ от штата Калифорния Брэд Шерман, она была одобрена 21 сентября. Предписывается «вводить санкции для запрета покупки и продажи американцами вновь выпущенного суверенного долга России на первичном и вторичном рынках».

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Также предполагается, что разведка США будет производить анализ зарубежного вмешательства в промежуточные и президентские выборы, после чего глава государства будет принимать решение о продлении или снятии санкций.

Как отмечает Bloomberg, поправка к санкциям направлена на выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния и казначейством облигации в любой валюте со сроком погашения более 14 дней. Меры были названы «эскалацией санкционного режима».

Ранее стало известно, что в 2024 году общий объем государственного долга России вырастет до 20,8 процента валового внутреннего продукта (ВВП), следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы

