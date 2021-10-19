Сейсмологи оценили опасность землетрясения недалеко от побережья Греции

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 бала по шкале Рихтера недалеко от греческого острова Карпатос. Об этом сообщает Ethnos.

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Толчки произошли рано утром 19 октября. По данным Геодинамического института, эпицентр землетрясения расположен в 127 км к юго-востоку от острова, а глубина очага зафиксирована на уровне 58,5 км.

Руководитель исследований при институте Герасимос Хоулиарас раскрыл опасность землетрясения и заявил, что оно не создаст проблем, так как произошло на большой глубине. Он отметил, что остерегаться стоит только землетрясений недалеко от Крита, так как они могут повлиять на тектонические разломы.

Также о подземных толчках сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Средиземном море неподалеку от греческого острова Крит. Оно не вызвало жертв и разрушений.

27 сентября из-за землетрясения магнитудой 6,5 на греческом острове Крит погиб один человек, еще девять пострадали. Стихийное бедствие произошло в 22 километрах к северо-западу от пляжа Арви, близ городка Аркалохорион. Погибшим оказался работник церкви пророка Илии, в которой обрушилась крыша.