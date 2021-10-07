При землетрясении в Пакистане погибли 15 человек

AFP: при землетрясении на юге Пакистана погибли от 15 до 20 человек

Не менее 15 человек погибли при землетрясении на юге Пакистана. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает AFP News Agency на своей странице в Twitter со ссылкой на представителей управления по борьбе со стихийными бедствиями.

Землетрясение произошло в ночь на четверг. Как сообщили в управлении, погибли от 15 до 20 человек. В ведомстве также отметили, что число погибших может увеличиться.

Как сообщает ТАСС, ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал о землетрясении магнитудой 5,7 на территории Пакистана.

27 сентября сообщалось, что на греческом острове Крит из-за землетрясения магнитудой 6,5 погиб один человек, еще девять пострадали.

22 сентября в Австралии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение. Из-за него в столице штата Виктория Мельбурне были разрушены 40 домов и хозяйственных построек. Сила подземных толчков достигла магнитуды шесть. Во многих домах выбило окна, были серьезно повреждены дороги. Некоторые районы остались без электричества.