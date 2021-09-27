Стало известно о пострадавших в результате землетрясения на Крите

СМИ: в результате землетрясения на греческом острове Крит погиб один человек

Из-за землетрясения магнитудой 6,5 на греческом острове Крит погиб один человек, еще девять пострадали. Об этом сообщает Министерство по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции, передает местный телеканал ERT.

Стихийное бедствие произошло в 22 километрах к северо-западу от пляжа Арви, близ городка Аркалохорион. Погибшим оказался работник церкви пророка Илии, в которой обрушилась крыша. В Аркалохорионе остаются люди, заблокированные в обрушенных зданиях и на автомобильных дорогах, на которые сошли оползни.

На место происшествия выехал министр гражданской защиты Греции Христос Стилианидис. ERT сообщает, что ситуация в районе бедствия очень тяжелая. В результате землетрясения были разрушены множество домов, церквей и школ. «Мы видели, как балконы падают на улицы, окна разбиваются, подземные толчки продолжаются», — рассказал один из местных жителей.

22 сентября в Австралии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение. Из-за него в столице штата Виктория Мельбурне были разрушены 40 домов и хозяйственных построек. Сила подземных толчков достигла магнитуды шесть. Во многих домах выбило окна, были серьезно повреждены дороги. Некоторые районы остались без электричества.