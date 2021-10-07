Возле Токио произошло мощное землетрясение

В Японии 7 октября зафиксировали землетрясение на границе префектур Токио и Тиба возле столицы страны. Жители города ощутили мощные подземные толчки магнитудой в 6,1 балла, передает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.
По данным специалистов, очаг землетрясения находился на глубине 80 километров. В зданиях Токио во время толчков заметно раскачивались стены, мебель, а по городу сработала экстренная система предупреждения.
Угрозы цунами в Японии нет, утверждают сейсмологи, но вероятность того, что может произойти повторная волна толчков, эксперты не исключают. К 23:00 по токийскому времени в столице Японии полностью приостановили движение скоростных экспрессов «синкансэн».
20 марта землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе нескольких северо-восточных и восточных префектур Японии: Иватэ, Ибараки, Фукусимы и Токио. Во время толчков жителей прибрежных районов предупредили об угрозе цунами. Без света остались около 200 домов в префектуре Мияги.
При землетрясении в Пакистане, которое случилось в ночь на четверг, 7 октября, погибли от 15 до 20 человек. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр информировал о подземных толчках на территории страны магнитудой 5,7 балла.