Минеев пожелал здоровья Исмаилову

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев высказался об оппоненте в последнем поединке — Магомеде Исмаилове. Пост доступен в Instagram спортсмена.

31-летний россиянин высоко оценил уровень физической подготовки соперника. Он отметил, что ему приятно было одержать победу над Исмаиловым в его лучшей форме.

Материалы по теме Хищник в клетке Магомед Исмаилов одолел Уральского Халка. Но этот соперник оказался опаснее Емельяненко Никто кроме нас. Поединок Исмаилова и Минеева завершился жестким нокаутом. Итоги главного боя российских ММА

Минеев добавил, что ничего не имеет против оппонента вне ринга. «Я желаю ему только здоровья», — говорится в посте. Ролик выложен 19 октября, однако на его кадрах видно, что у Минеева свежие повреждения на лице. Видео могло быть сделано после его поединка с Исмаиловым, который состоялся в ночь на 17 октября.

Ранее Минеев допустил, что его соперник использовал допинг. «Я ждал, что у него будет бешеная функционалка. У нас же не проводят допинг-контроль. А печень. Она у всех одинаковая. Особенно, если ты любитель химии», — заявил он.

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде противостояния. Он удержал пояс чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе. Их второй бой состоялся спустя три года после первой встречи в октагоне. Тогда была зафиксирована ничья.