Губерниев раскрыл свое настоящее отношение к Бузовой

Комментатор Губерниев назвал Бузову «врушкой» и заявил, что относится к ней с любовью

Телекомментатор Дмитрий Губерниев раскрыл свое настоящее отношение к певице Ольге Бузовой после их конфликта, который произошел в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Он заявил, что несмотря на все разногласия, относится к телеведущей с любовью. Его слова приводит KP.RU.

«Что касается меня, то я вообще к ней отношусь с любовью. Даже когда она в интервью "Комсомольской правде" солгала во всем, что я ее ненавижу со времен Тарасова», — сказал журналист.

Он назвал Бузову «милой врушкой» и опроверг многие слова певицы. В частности, Губерниев заявил, что не писал ей гадости в интернете и не оскорблял ее. «Поскольку я добрый человек, я и говорю: вот она такая милая врушка Оля Бузова. И пускай дальше врет, не краснеет. Правду говорить легко и приятно. Я никогда в жизни не позволил себе оскорбить госпожу Бузову», — заявил телекомментатор.

Говоря о конфликте в эфире «Матч ТВ», Губерниев заявил, что он не преследовал какую-либо цель, задавая певице в эфире провокационные вопросы. Телекомментатор отметил, что изначально собирался задать один вопрос, но, «когда услышал этот поток сознания», придумал другой. Более того, он считает, что «кто-то должен был ей все это сказать». Также он назвал ложью слова телеведущей о том, что ее обманули продюсеры, когда звали на «Матч ТВ». Губерниев подчеркнул: артистка «прекрасно знала, куда шла».

После всего сказанного телекомментатор заявил, что благодарен Бузовой. «Она для меня является побудительным мотивом, что и как мне делать не надо в профессии», — заключил Губерниев.

Ранее телекомментатор ответил в Instagram на комментарий Бузовой об их конфликте и назвал исполнительницу вруньей. «Ольга, кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и врунья, Оленька», — написал Губерниев.

14 июня Губерниев довел Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!», где она выступила с речью в поддержку сборной России по футболу. Когда певица не смогла ответить на вопрос, Губерниев процитировал книгу «Малыш и Карлсон», сказав: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» В итоге Бузова расплакалась.