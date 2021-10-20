Ольга Бузова допустила уход в политику

Российская певица, телеведущая Ольга Бузова рассказала, собирается ли она в будущем заниматься политикой. На соответствующий вопрос артистка ответила в интервью для издания «Комсомольская правда» (КП).

Бузова рассказала, что она построила обширные планы на будущее. Она призналась, что задумывалась об уходе в политику и допускает эту идею. Певица прокомментировала возможную смену деятельности словами «всему свое время».

«Я не буду говорить "никогда", потому что в свое время я говорила — я никогда не перекрашусь в брюнетку — и я перекрасилась в брюнетку и вернулась вот наконец к себе, родной. Так же и по поводу политики. Всему свое время. Конечно, очень много я могу дать, посоветовать, привнести, в том числе, в образовании. Но всему свое время. Сейчас я живу сценой, телевидением, музыкой», — подчеркнула артистка.

Ранее Бузова рассказала, что снялась в голливудском фильме. Певица сыграла в небольшом эпизоде полнометражной картины, которую покажут на широких экранах в том числе и в России. Артистка предпочла не раскрывать как название фильма, так и имя его режиссера.