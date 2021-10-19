У Бузовой пропал голос

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что у нее пропал голос, она проходит лечение

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в сторис на своей странице в социальной сети Instagram, что у нее пропал голос.

Исполнительница призналась, что теряла голос всего два раза в жизни. Она считает, что на этот раз проблема может быть связана с переживаниями из-за предстоящего сольного концерта. Из-за этого ей пришлось отменить важный эфир и некоторые съемки.

Сейчас Бузова проходит экстренное лечение, ей запрещено говорить как минимум ближайшие два-три дня. Она выразила надежду на то, что голос удастся быстро восстановить. «Сейчас главное — не нервничать и не напрягать связки, нужно молчать», — добавила она.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что приняла участие в съемках в голливудском фильме. «По секрету скажу, недавно у меня был небольшой эпизод в голливудском фильме», — заявила Бузова. По ее словам, речь идет о полнометражной картине, которая будет показана в том числе и в России. При этом название фильма и имя его режиссера она предпочла оставить в секрете.