Капризов впервые в карьере оформил ассистентский хет-трик в матче НХЛ

Россиянин Капризов впервые сделал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 20 октября. Основное время встречи завершилось со счетом 5:5, в овертайме решающую шайбу забросили хозяева.

Впервые в заокеанской карьере ассистентский хет-трик оформил российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов. Благодаря его пасам «Миннесота» смогла перевести игру в дополнительное время и забросить там победную шайбу.

В нынешнем сезоне Капризов провел три матча в регулярном чемпионате НХЛ. Он не забросил ни одной шайбы, но сделал пять результативных передач.