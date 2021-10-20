Офис Зеленского ответил на обвинения в давлении на СМИ

Позиция депутатов от президентской партии «Слуга народа» в эфирах телепередач должна быть представлена содержательно, и не все телепередачи отвечают этому требованию. Такое мнение выразил главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк в комментарии «BBC News Украина», отвечая на обвинения телеканала «UA: Перший» в давлении властей на СМИ.

По его словам, заявления о прямом вмешательстве офиса Владимира Зеленского в редакционную политику медиа-платформ являются нонсенсом, так как в стране главенствуют свобода слова и независимость СМИ.

При этом политик отметил, что если в передачах различные позиции гостей представлены несбалансированно или заметна ангажированность сотрудников телеканалов, то представитель власти сам отказывается от участия.

Поэтому, добавил глава ОП, обвинения телеведущей Мирославы Барчук носят эмоциональный характер и не отражают действительности. Подоляк также указал на то, что депутаты должны ходить на эфиры не ради эфиров, а чтобы грамотно разъяснять инициативы власти.

Ранее Барчук сообщила, что украинские власти пытаются контролировать деятельность телеканала «UA: Перший» и вынуждают работников редакции согласовывать с офисом президента кандидатов на эфир от партии Владимира Зеленского.

Ведущая пояснила, что контроль со стороны офиса главы государства усиливается в случае энергетической тематики передачи или приглашения к участию открыто критикующих Зеленского парламентариев.

