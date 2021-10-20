Онищенко объяснил разницу между нерабочими днями в 2020 и 2021 годах

Нынешние нерабочие дни отличаются от прошлогоднего режима самоизоляции жесткостью вводимых мер борьбы с коронавирусом, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с «Лентой.ру».

Президент России Владимир Путин ранее объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства.

«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии», — сказал он. Глава государства также не исключил, что нерабочие дни придется продлить, и призвал регионы при необходимости ввести их уже с 23 октября.

Уважаемые читатели, соблюдайте требования

По словам Онищенко, объявленные нерабочие дни нельзя считать локдауном. Отличие как минимум в мягкости требований, а также в мерах поддержки, которые в этот раз будут оказаны властями, подчеркнул экс-главный санитарный врач России.

«Локдауна как такого нет. Если вы помните, тогда запрещалось все. Сейчас даются выходные. Но не забывайте, что все производства, которые должны непрерывно работать, работают, все музеи, выставки — тоже. Только рестораны ограничили, и я надеюсь они будут это соблюдать. Во всяком случае посадку и QR-коды. Все меры, предложенные [вице-премьером правительства России Татьяной] Голиковой, имеют финансовую поддержку, а самое главное будет оказана помощь малому и среднему бизнесу», — отметил Онищенко.

Он выразил опасение в связи с введением продолжительных нерабочих дней и вероятной возможностью их продления. По мнению Онищенко, если люди безалаберно отнесутся к предписаниям властей и медиков, может повториться майский сценарий 2020 года, когда в России наблюдался резкий скачок заболеваемости и смертности от COVID-19. В связи с этим бывший главный санитарный врач Москвы решил обратиться к россиянам с рядом рекомендаций через «Ленту.ру».

«Уважаемые читатели, воспринимайте это как выходные, но при этом строго соблюдайте все требования. Это, прежде всего, маски, ограничения, гигиена как личная, так и в доме, ограничения в общении. Вспомните о лете, езжайте на дачу, там будете гулять, общаться с близкими, и риск будет гораздо ниже. И, конечно, пойдите и привейтесь», — попросил он.

За последние сутки в России умерли рекордные 1028 человек. 19 октября скончались 1015 человек. Перед этим умерли 998 человек. Общее число зарегистрированных летальных исходов в РФ составляет 226 353.