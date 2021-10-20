Власти предупредили непривитых россиян о почти 6-кратном риске осечек в постели

Власти предупредили непривитых россиян о почти 6-кратном риске отсутствия эрекции в постели. Об этом в среду, 20 октября, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«Осечки в постели в пожилом возрасте простительны, а в молодом — печальны. В 5,6 раза увеличивается риск эректильной дисфункции после перенесенного COVID-19», — говорится в ролике с призывом не рисковать своим здоровьем, а вакцинироваться.

По данным на 20 октября, в России за последние сутки выявили 34 073 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 8 094 825. За сутки скончались рекордные 1028 пациентов с COVID-19.

По словам доктора медицинских наук, профессора Ирины Шестаковой, рост числа смертей связан с недостаточным уровнем вакцинации. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также назвал уровень вакцинации в стране непозволительно низким.