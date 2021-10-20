Девушка-боец MMA восхитила фанатов фото в стрингах

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Перл Гонсалес опубликовала фото в стрингах. Пост доступен в Instagram спортсменки.

Снимок восхитил фанатов: всего за час с момента публикации пост набрал более восьми тысяч лайков. Гонсалес позирует на фото в красном бикини.

Американка регулярно делится с подписчиками откровенными фото. В частности, в сентябре 35-летняя Гонсалес предстала перед пользователями в розовых мини-шортах.

Гонсалес выступает в промоушене Bare Knuckle FC, где боксирует на голых кулаках. В июне Гонсалес успешно дебютировала в организации, одержав победу над Карисей Сигала. Также на счету американки участие в турнирах по грэпплингу.

Гонсалес известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Invicta FC. На ее счету десять побед при пяти поражениях.