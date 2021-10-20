В США сообщили о перекрытии дорог из-за угрозы взрыва в министерстве труда

Полиция Капитолия перекрыла дороги в Вашингтоне из-за угрозы взрыва в министерстве труда США, об этом сообщил репортер издания Axios Эндрю Солендер в Twitter.

«Полиция Капитолия рассылает предупреждения сотрудникам о том, что перекрывает дороги "из-за угрозы взрыва в министерстве труда"», — написал журналист, не приводя подробностей.

Официальных комментариев относительно ситуации от американских властей в настоящее время не поступало.

Ранее глава британской контрразведки или Службы безопасности MI5 Кен Маккалум заявил, что после прихода к власти «Талибана» (террористическая организация запрещена в России) существует возможность повторения атак, подобных теракту 9/11 в США.