Решение суда о взыскании с Абызова 32 миллиардов рублей признано законным

Кассационный суд отклонил жалобу Абызова на решение о взыскании с него 32 млрд рублей

В Москве Второй кассационный суд рассмотрел жалобу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова на решение о взыскании с него 32,5 миллиарда рублей в доход государства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

По итогам слушаний принято решение отказать экс-чиновнику в удовлетворении жалобы и признать решение нижестоящего суда законным.

20 октября 2020 года Гагаринский суд Москвы решил конфисковать у бывшего министра денежные средства по иску Генпрокуратуры. 4 октября текущего года этот же суд удовлетворил второй иск Генпрокуратуры к Абызову и «Альфа-банку». С крупнейшего частного банка России взыскали 104,5 миллиона долларов, а с бывшего чиновника — 22 миллиона долларов. Кредитная организация посчитала претензии следствия необоснованными.

По версии следствия, экс-министр, занимая с 2012 по 2018 год государственную должность, скрывал, что владеет пятью офшорными компаниями, зарегистрированными на Кипре, а также ценными бумагами десяти российских компаний стоимостью девять миллиардов рублей.

Кроме того, во время госслужбы Абызов продолжал заниматься бизнесом. Компании экс-министр оформил на подставных лиц, а на территории Кипра и Москвы организовал теневые офисы, размещенные для конспирации в жилых квартирах.

Абызов был арестован в конце марта 2019 года. Следствие считает, что его компания получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Бывшего министра подозревают в отмывании еще 30 миллиардов рублей. Абызов своей вины не признает.