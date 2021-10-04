С бывшего министра Абызова взыскали более двух миллиардов рублей

Приставы принудительно взыскали с бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова исполнительный сбор на 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в Гагаринском суде Москвы, в отношении бывшего чиновника было вынесено два постановления о взыскании: на 9,5 и 2,2 миллиарда рублей.

Сам Абызов не согласился с таким решением и попросил признать его незаконным.

Ранее 4 октября Гагаринский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему министру Абызову и «Альфа-банку». С крупнейшего частного банка России взыскали 104,5 миллиона долларов, а с бывшего чиновника — 22 миллиона долларов. Кредитная организация посчитала претензии следствия необоснованными.

По версии следствия, экс-министр, занимая с 2012-го по 2018 год государственную должность, скрывал, что владеет пятью офшорными компаниями, зарегистрированными на Кипре, и ценными бумагами десяти российских компаний стоимостью девять миллиардов рублей.

Кроме того, во время госслужбы Абызов продолжал заниматься бизнесом. Компании экс-министр оформил на подставных лиц, а на территории Кипра и Москвы организовал теневые офисы, размещенные для конспирации в жилых квартирах.

Часть незаконно полученных средств в размере 115 миллионов долларов, как уверяет следствие, Абызов конвертировал, чтобы инвестировать их в блокчейн-платформу TON от основателей мессенджера Telegram. Однако власти США заблокировали проект. После этого, как уверены в Генпрокуратуре, средства должны были вернуться в Россию.

Затем Абызов якобы договорился с Telegram и «Альфа-банком» о схемах по сокрытию этого имущества от взысканий. С их помощью он погасил долги подконтрольной ему компании перед банком в размере 10 миллиардов рублей, а затем кредитная организация провела операции с «нелегальными средствами» и обратила в свою собственность 104,5 миллиона долларов.

