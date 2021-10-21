Замечены признаки отступления глобальной катастрофы

В Тихоокеанской Арктике ученые заметили признаки отступления глобальной катастрофы. Впервые за 20 лет на Чукотке и Аляске случилось резкое похолодание, благодаря которому белые медведи и моржи вернулись в привычную среду обитания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного сотрудника нацпарка «Берингия», специалиста по морским млекопитающим и кандидата биологических наук Анатолия Кочнева.

Материалы по теме Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения? Между нами тает лед Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?

Ледники в прибрежных зонах стали заметно толще и простояли все лето. «Сейчас льды еще не такие тяжелые, как 40 лет назад, но близки к тому», — отметил ученый. Главным признаком позитивных изменений в Арктике эксперт считает перемещение млекопитающих — моржи, которые в последние годы устраивали лежбища на берегу, снова стали жить на льдинах.

До похолодания животным приходилось проплывать сотни километров в поисках пищи и тратить много энергии из-за отсутствия мест для передышки — многие из них погибали от истощения или от нападения белых медведей. С появлением льда проблема отступила — медведи перестали питаться моржами и переключились на тюленей.

Ученый предположил, что понижение температуры на Чукотке временное, и общая тенденция к потеплению еще вернется. Чтобы проверить устойчивость похолодания, по мнению эксперта, необходимо наблюдать за изменениями ближайшие пять-десять лет.

Исследователи из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера тоже отметили, что летом 2021 года Арктика потеряла меньше всего ледников за последние десять лет. Климатологи зафиксировали малое снижение ледовой шапки на Таймыре, Новой Земле, Новосибирских островах, Гренландии и Канадском Арктическом архипелаге. Однако эксперты считают, что в 2022 году лед вновь начнет стремительно таять.