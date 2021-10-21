19-летняя российская фигуристка снялась в коротком топе

19-летняя российская фигуристка Софья Самодурова выложила в Instagram фото в коротком топе

Российская фигуристка Софья Самодурова поделилась с подписчиками фото в коротком топе. Пост доступен в Instagram 19-летней спортсменки.

Фигуристка сфотографировалась в коротком белом топе и лосинах. Фанаты восхитились снимком, назвав Самодурову чудо-девушкой. «Какая же красотка», «Прекрасная леди», «Солнечный лучик», — писали в комментариях.

17 октября Самодурова заняла третье место на турнире Budapest Trophy. Первой стала Майя Хромых, второй — Анна Щербакова.

Самодурова выступает в женском одиночном катании, тренируется под руководством Алексея Мишина. В 2019 году она стала чемпионкой Европы и бронзовым призером командного первенства мира. На чемпионатах России спортсменка не поднималась выше шестого места.