Фигуристка Хромых выиграла турнир в Венгрии

Определился победитель турнира по фигурному катанию Budapest Trophy в женском одиночном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место заняла россиянка Майя Хромых, по сумме двух программ она набрала 224,91 балла. Ей удалось обойти соотечественницу Анну Щербакову, которая с результатом в 222,73 балла оказалась на второй позиции. Тройку сильнейших замкнула Софья Самодурова (190,91 балла).

Хромых в произвольной программе исполнила два четверных прыжка. Первый спортсменка выполнила с ошибкой. Второй, который был в составе каскада, у россиянки получилось сделать чисто.

Хромых и Щербакова тренируются в группе Этери Тутберидзе. Наставником Самодуровой является Алексей Мишин.