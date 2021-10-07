Фото Ефимовой в бикини заставило подписчиков вспомнить о Губерниеве

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила в Instagram фотографию в купальнике, которая вызвала положительную реакцию у пользователей социальных сетей.

29-летняя спортсменка попозировала в переливающемся бикини на фоне океана. Она рассказала, что отдыхает на Гавайях. В комментариях пользователи восхитились фигурой и загаром пловчихи, а часть из них пошутила о том, что в комментариях должен появиться комментатор Дмитрий Губерниев, который часто оценивает фото Ефимовой.

В июле этого года трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый посоветовал Ефимовой «закончить со спортом». По его мнению, время пловчихи «уже прошло», и сейчас ей нужно «задумываться о других вещах».

Спортсменка шесть раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.