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Назван первый вероятный переносчик нового штамма COVID-19 в России

Житель Твери может оказаться первым в России переносчиком мутации AY.4.2 из Британии
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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Житель Твери, вероятно, может оказаться первым в России переносчиком нового варианта коронавирусной инфекции из Британии. Об этом сообщил ученый-генетик из Солт-Лейк-Сити, США, Дмитрий Прусс в своем Facebook-аккаунте со ссылкой на сведения базы GISAID, загруженные лабораторией Роспотребндзора.

Согласно опубликованным данным, в России предполагаемым носителем коронавируса AY.4.2 называют 69-летнего мужчину, проживающего в Твери. Среди симптомов у него выявлены кашель и повышение температуры. Отмечается, что образец вируса у инфицированного взяли 23 сентября. Однако точно прочесть и установить штамм пока не удалось. «Четверть генома вообще не удалось прочесть, и самых характерных мутаций AY.4.2 тоже не видно», — отметил Прусс, добавив, что поэтому данный случай ставится под вопрос.

По словам ученого-генетика, со штаммом AY.4.2 есть свои трудности. «Этот подтип не всегда выявляется обычным набором реагентов. Если образец свежий, нагрузка вирусная высокая, он виден хорошо. А когда вируса мало, по техническим причинам его можно и не заметить», — пояснил Прусс в беседе с РИА Новости, подчеркнув, что в связи с этим истинный масштаб распространения новой вариации вируса точно не известен.

19 октября сообщалось, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса. Эксперты предполагают, что штамм AY.4.2 может оказаться самым заразным из всех обнаруженных с начала пандемии. Он регистрируется только на территории Великобритании, где им заразились около 10 процентов от всех пациентов с COVID-19 в стране. Однако случаи заболевания AY.4.2 были зафиксированы в США и в Израиле.

В свою очередь Роспотребнадзор предупредил о возможном подъеме заболеваемости из-за AY.4.2, который был обнаружен в России.

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