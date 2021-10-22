Олимпийская чемпионка объяснила откровенность костюмов синхронисток

Двукратная олимпийская чемпионка Влада Чигирева в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» объяснила откровенность купальников для синхронного плавания.

«Для нас в купальнике самое важное, чтобы он был легким, поэтому ткани и мало. Ну и без сетки нельзя — красиво не сошьешь. Самый откровенный купальник у нас был в Рио в технической программе "Ритмы города", мы его обожаем. В этой откровенности мы не видим ничего плохого. Люди же ходят в бикини по пляжу, и никто их за это не журит», — заявила спортсменка. Она добавила, что высокий вырез на бедрах нужен для того, чтобы ноги казались длиннее.

Кроме того, Чигирева рассказала о неловких моментах, случавшихся во время выступлений. «Чего только не было! Друг другу залезали руками под купальники, рвали их, цеплялись друг за друга... Лямки сползали, волосы за крючок цеплялись», — вспомнила она.

Чигирева — олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро и Токио в составе группы. Кроме того, на ее счету 11 побед на чемпионате мира и четыре — на чемпионате Европы.