Прокуратура начала проверку после взрыва на заводе под Рязанью

Генпрокуратура организовала проверку по факту пожара на заводе в Рязанской области

Прокуратура организовала проверку по факту пожара, произошедшего в цехе по производству взрывчатых веществ на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Об этом в пятницу, 22 октября, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным надзорного ведомства, на месте происшествия ведется работа по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов. Также отслеживаются результаты проверки, начатой следственными органами.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве в цехе завода в Рязанской области возросло до 16.

О пожаре в цехе завода «Эластик» стало известно в пятницу, 22 октября. По предварительным данным, до возгорания произошел взрыв. Случившееся не угрожает населению региона.