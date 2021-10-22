Россиянам назвали города с наибольшим ростом выбора новых квартир

Российские риелторы составили перечень крупных городов, в которых зафиксировали наибольший прирост числа предложений квартир в новостройках по итогам третьего квартала 2021 года. Лидером стал Хабаровск, где для желающих приобрести новое жилье выбор среди доступных объектов отличился увеличением на 323,5 процента, передает РБК со ссылкой на данные ЦИАН.

В тройку городов с населением от 500 тысяч жителей, где отметили самый заметный квартальный рост экспозиции, вошли также Махачкала (+178,9 процента) и Тольятти (+128,4 процента, расширение экспозиции с 270 до 620 квартир в новостройках с июля по сентябрь). Столица России оказалась лишь на 13-м месте, в Москве объем предложения вырос с 37,4 до 43,4 тысячи лотов (+16 процентов). На четвертом месте оказались Набережные Челны с показателем в +96,8 процента (прирост с 220 до 430 квартир), замыкает пятерку на рынке «первички» Краснодар (+62,9 процента, с 15,09 до 25,59 тысячи квартир).

«В третьем квартале на первичном рынке крупнейших городов находилось порядка 236 тысяч лотов, из которых 187 тысяч расположены в городах-миллионниках, еще 49 тысяч — в городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек. Общий объем предложения практически не изменился — на два процента больше, чем во втором квартале. В городах динамика разнонаправленная: в половине предложение увеличилось, в другой — сократилось. Примечательно, что только в шести миллионниках — Краснодаре, Челябинске, Москве, Перми, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде — объем предложения за квартал возрос», — назвал основные показатели глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Ранее адвокат Ирина Зуй предупредила россиян о рисках в сделках с новым жильем, некоторые из которых связаны с потерей квартиры из-за недобросовестного застройщика. Юрист отметила, что распространены ситуации, когда девелоперы не исполняют условия инвестиционного договора с собственником земли и вместо того, чтобы передать ему несколько квартир, распродают все жилье. Судебная практика показывает, что даже уже оплаченные гражданами объекты могут передать владельцам участка.