Звезда НБА продаст дом с подвалом развлечений

Звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), форвард «Филадельфия Севенти Сиксерс» Бен Симмонс решил продать свой особняк в американском штате Нью-Джерси. Особенность постройки — подвал, отданный под развлечения, сообщает Mansion Global.

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Владение баскетболиста находится в городе Мурстаун, объявление о продаже появилось в среду, 20 октября. Симмонс планирует выручить за объект чуть меньше пяти миллионов долларов (более 352 миллионов рублей). Игрок приобрел особняк почти два года назад за 2,3 миллиона долларов.

В особняке площадью почти 974 квадратных метра есть пять спален, столовая, бар, ванная комната, домашний кинотеатр, бильярдная и терраса. Подвал дома переоборудован в игровую комнату с аквариумом. Участок размером чуть меньше гектара огорожен двухметровым забором, там находится площадка для выгула собак.

В августе 2021 года свой дом выставил на продажу другая звезда НБА — баскетболист Трэйси Макгрэди. За владение в штате Техас он попросил восемь миллионов долларов (на тот момент более 587 миллионов рублей). Особняк был построен на территории закрытого гольф-клуба.