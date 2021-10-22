Песков оценил влияние речи Путина на Валдайском форуме на отношения с Западом

Дмитрий Песков: речь Путина на Валдайском форуме не должна повлиять на отношения с Западом

Речь президента России Владимира Путина на Валдайском форуме не должна повлиять на отношения со странами Запада. Такую оценку выступлению главы государства дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нет, никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что Россия «была, есть и будет неотъемлемой частью Европы».

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 октября, выступил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай». Выступление главы государства длилось около 3,5 часов.

В частности, он описал ситуацию в мире китайской поговоркой «Не дай бог жить в эпоху перемен». «Но мы в ней уже живем, хотим мы того или нет», — отметил он. По его мнению, в настоящее время социально-экономические проблемы в разных странах обострились до такой степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба.