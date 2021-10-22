Путин отказался претендовать на зарплату модератора Валдайского форума

Президент России Владимир Путин во время беседы с модератором Валдайского форума Федором Лукьяновым отказался претендовать на его зарплату. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Когда ведущий поблагодарил главу государства за разговор и добавил, что освобождает его от обязанностей модератора форума, Путин в ответ пошутил, что не претендует на его заработную плату.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сессия вопросов в рамках дискуссии членов клуба «Валдай» с президентом России Владимиром Путиным была блестящей и охватила максимальное число актуальных тем. «И выступление содержательное, собственно, как мы и анонсировали, и сессия «ответы — вопросы» тоже блестящая», — отметил он.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» состоялось в четверг, 21 октября, и продлилось около 3,5 часов. За это время глава государства ответил более чем на 40 вопросов, 12 из которых были заданы в формате блица.