Российский бизнесмен на автомобиле исчез при таинственных обстоятельствах

В Екатеринбурге без вести пропал 61-летний владелец ювелирного бизнеса. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает портал Е1.RU.

По данным издания, 21 октября Константин Буньков пропал при таинственных обстоятельствах. Его иномарка была замечена на перекрестке улиц Фурманова и Белинского. После этого мужчину и его машину никто не видел, камеры городского и областного наблюдения также не зафиксировали никаких следов пропавшего.

Мужчина является видным предпринимателем в сфере купли-продажи и производства ювелирных изделий в регионе. Волонтеры и сотрудники правоохранительных органов ведут его поиск. «Ищут его, но результата ноль. Как иголка в стогу сена», — прокомментировала пропажу коммерсанта его знакомая.

3 октября сообщалось, что под Гатчиной после странного SMS пропала беременная жена бизнесмена. Позже выяснилось, что женщину похитили из-за долгов ее мужа.