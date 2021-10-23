Пловчиха Ефимова одержала очередную победу на этапе Кубка мира

Российская пловчиха Ефимова выиграла заплыв на 50 метров брассом на этапе Кубка мира

Российская пловчиха Юлия Ефимова финишировала первой в заплыве на дистанции 50 метров брассом на этапе Кубка мира в Дохе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

29-летняя россиянка выиграла, показав время 30,11 секунды. Вторую строчку заняла представительница Бельгии Фанни Леклюиз (30,48 секунды), третью — кореянка Бак Су Ен (31,01 секунды).

Ефимова одержала очередную победу на этапе Кубка мира. 22 октября она первенствовала на дистанции 100 метров брассом.

На Олимпиаде в Токио Ефимова заняла пятое место на дистанции 100 метров брассом — это единственная индивидуальная дисциплина, в которой выступала спортсменка на Играх.

В активе Ефимовой две серебряные и бронзовая медаль Олимпийских игр. Кроме того, она шесть раз побеждала на чемпионатах мира и семь раз становилась чемпионкой Европы.