Ефимова победила на этапе Кубка мира по плаванию

Россиянка Ефимова заняла первое место на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира

Российская пловчиха Юлия Ефимова одержала победу на третьем этапе Кубка мира в Дохе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка пришла к финишу первой с результатом 1 минута 6,08 секунды. На второй строчке соревнования завершила южноафриканка Эмили Висаги (1.06,92). Тройку сильнейших замкнула кореянка Бэк Су Ён (1.07,35).

В июле Ефимова заняла пятое место на дистанции 100 метров брассом в финальном заплыве на Олимпиаде в Токио. Это единственная индивидуальная дисциплина, в которой выступала 29-летняя спортсменка на Играх в Японии.

В активе Ефимовой два олимпийских серебра и одна бронза, а также шесть побед на чемпионатах мира. Кроме того, она семь раз становилась чемпионкой Европы.