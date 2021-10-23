В Петербурге разрушили барельеф с Лукашенко в виде Медузы Горгоны

С фасада здания на Пушкинской улице в Санкт-Петербурге сотрудники коммунальных служб убрали барельеф с лицом президента Белоруссии Александра Лукашенко в образе Медузы Горгоны. О разрушении работы изданию «Подъем» рассказал ее автор, уличный художник Zoom.

Барельеф провисел на здании меньше суток. Zoom отметил, что ожидал разрушения его работы, но не думал, что это произойдет так скоро. «То, что они подорвались так быстро, немного удивило. Ну ладно, в скоротечности жизни стрит-арта и есть его прелесть», — признался художник.

Zoom добавил, что пока не планирует создавать новые произведения, посвященные Лукашенко: «У меня была идея, я ее реализовал, она прозвучала. Точка. Я не собираюсь посвящать свою карьеру мелкому диктатору».

Уничтожение барельефа подтвердили в администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

