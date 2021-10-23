Русский Халк протащил 14-тонный пожарный КАМАЗ с водой

Рекордсмен мира Агаджанян по прозвищу Русский Халк протащил КАМАЗ весом в 14 тонн

Рекордсмен России и мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк протащил пожарную машину КАМАЗ весом в 14 тонн, наполненную водой. Тем самым Агаджанян установил новый рекорд, сообщает РИА Новости.

Рекорд был установлен в субботу, 23 октября, в подмосковном Ногинске на базе спасательного центра МЧС России. Агаджанян за полторы минуты отбуксировал на 19 метров 14-тонную пожарную машину. Он установил рекорд России по буксировке такой машины без использования специальных приспособлений, отметил главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.

«Сложность еще заключалась в том, что в пожарной машине находилось почти шесть тонн воды, которая создает определенную инерцию, мешающую атлету двигаться вперед без использования каната до конца дистанции. Вода буквально тормозит машину, раскачиваясь во время буксировки машины», — отметил Грищенко.

Кроме того, во время буксировки Русский Халк надул до разрыва две медицинские грелки.

В 2020 году Агаджанян протащил на 35,4 метра 16-тонный самолет и установил национальный и мировой рекорды.

