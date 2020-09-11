Россиянин протащил 16-тонный самолет и установил мировой рекорд

youtube

Россиянин Сергей Агаджанян протащил самолет на 35,4 метра и установил национальный и мировые рекорды. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Спортсмен тянул за собой авиалайнер CRJ 200 Bombardier, вес которого превышает 16 тонн. При этом скорость встречного ветра достигала 13 метров в секунду. Агаджанян рассказал, что к выполнению этого трюка готовился около двух лет.

В конце прошлого года российский пауэрлифтер Иван Савкин сдвинул с места и протащил на два метра электропоезд весом 218 тонн. Тогда спортсмен также установил мировой рекорд.