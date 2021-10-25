Названный Гинцбургом срок для ревакцинации от COVID-19 поставили под сомнение

Начальник лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов поставил под сомнение срок ревакцинации от коронавируса, названный директором Центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом. В беседе с «Лентой.ру» академик заявил, что говорить об оптимальном сроке ревакцинации от коронавируса пока рано, необходимо для начала привить хотя бы половину россиян. По его мнению, данные о ревакцинации требуют скорейшего исследования.

Ранее Гинцбург заявил, что оптимальный срок для ревакцинации от COVID-19 составляет шесть месяцев. По словам специалиста, именно такой период до повторной прививки обеспечит наибольший ответ иммунной системы на препарат. Он добавил, что шестимесячный перерыв обусловлен и появлением «дельта»-штамма коронавируса, из-за которого нужно поддерживать высокий уровень защитных антител.

Данные, требующие исследования

По словам Чепурнова, на сегодняшний день появилось слишком много публикаций, ставящих под сомнение идею ревакцинации. Академик подчеркнул, что все появившиеся данные требуют внимательного изучения. Он отметил, что в вопросе ревакцинации требуется индивидуальный подход, а также спектр одобренных для этого вакцин.

«На сегодняшний день накопилось уже достаточное количество информации и данных, которые требуют тщательной проверки. Этим необходимо заняться, прежде чем переходить к обязательной шестимесячной ревакцинации или к активному настаиванию на этом. В нашем любимом “Лансете” (The Lancet, еженедельный рецензируемый общий медицинский журнал — прим. «Ленты.ру») была публикация, в которой было сказано, что при ревакцинации РНКовыми вакцинами есть случаи миокардитов, а при вакцинации векторными вакцинами есть случаи синдрома Гийена-Барре. Более чем неприятная вещь, связанная с воспалением нервных клеток. Сегодня это требует не безапелляционных заявлений, а очень серьезных исследований», — отметил Чепурнов.

Он подчеркнул, что говорить о ревакцинации преждевременно. Для начала необходимо привить хотя бы половину граждан страны, добавил ученый. «Пока мы провакцинируем страну, пройдет еще год, тогда и будем говорить о ревакцинации», — резюмировал Чепурнов.

Для тех, кто все же хочет пройти ревакцинацию, академик порекомендовал чередовать препараты. «После переболевания или после первичной вакцинации вполне прилично себя показывает “КовиВак”, чумаковская вакцина (вакцина Центра имени Чумакова — прим. «Ленты.ру»). Сама по себе для первоначальной вакцинации она слабовата. Титры нейтрализующих антител, которые я наблюдаю при вакцинации только ей, низкие. А вот в случае, когда переболевший или ранее вакцинированный ей ревакцинируется, я вижу хороший ответ. Если кому-то нужна зарубежная вакцина, то возьмите Johnson & Johnson», — заключил медик.